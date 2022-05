La stazione abbandonata teatro di morti e tragedie: "È infestata dai fantasmi"

"Tutto è collegato": così recita un'inquietante scritta sulla vecchia stazione ferroviaria Mayfield Railway Station, di Manchester, abbandonata e luogo infestato dai fantasmi, almeno così si dice.

La struttura ha un passato travagliato: aperta nel 1910, la stazione con i suoi quattro binari avrebbe dovuto assorbire parte del traffico cittadino che si stava espandendo molto in quegli anni grazie anche a una crescita demografica notevole. Situata nel centro città (in Fairfield Street) doveva servire le persone che si recavano nei quartieri più periferici, dedicata prevalentemente ai lavoratori. Con il tempo, però, venne sempre meno utilizzata fino a chiudere nel 1986, dopo la ricostruzione della London Road Station in grado di accogliere più passeggeri.

Dunque la vecchia Mayfield Railway Station è rimasta a lungo in stato di abbandono e ha iniziato a collezionare una serie di storie molto inquietanti che sono venute fuori negli anni. Come riporta il Mirror, si dice che una serie di morti misteriose si siano verificate all'interno della stazione, come quella di un uomo caduto da un'altezza di 15 metri mentre stava manovrando un carrello per i bagagli. Le cronache riportano anche due suicidi. In più, un dipendente delle ferrovie in pensione, Fred Jenking, afferma di aver sentito strani suoni dopo i tragici eventi, come il rumore di passi anche quando non c'era nessuno, porte che sbattevano e sussurri.

Negli anni si è discusso di numerose proposte per riqualificare lo stabile in stato di abbandono, ma nulla è mai stato fatto: ci sono piani per creare un parco pubblico, uffici, bar e ristoranti, ma mentre il futuro è incerto, il passato inquietante da "edificio stregato" non è mai stato dimenticato dai residenti.