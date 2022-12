Miracolo di Natale: va all'ospedale per un'indigestione ma era un infarto

Pensava fosse solo un’indigestione ma per scrupolo si è recato al pronto soccorso di Riccione dove ha scoperto di avere un infarto. I medici hanno immediatamente riconosciuto i sintomi di un attacco cardiaco e lo hanno trasportato d’urgenza a Rimini per un’operazione d’urgenza di angioplastica che gli ha salvato la vita.

"Sono salvo per miracolo", ha raccontato Stelvio Mignani, albergatore di 45 anni di Rimini, a Il Resto del Carlino. "Ci avevo dato dentro (al ristorante, ndr), così ho pensato fosse indigestione, ma quando ho visto che non passavano mi sono preoccupato". "Ho scambiato un dolore al petto e allo stomaco per indigestione, invece era il cuore che perdeva colpi, un infarto al miocardio in corso". Stelvio Mignani si è salvato grazie alla "diagnosi lampo" dei medici. "Se ho riabbracciato la mia famiglia è grazie a questi sanitari eroi. Per me è il regalo di Natale più bello".