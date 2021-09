"Mia sorella vuole chiamare suo figlio come un maiale": lo sfogo sul web diventa virale

Una donna vuole chiamare il bambino in arrivo come il maiale de "La tela di Carlotta". La sorella: "Le ho detto di non farlo, verrà bullizzato a scuola"

Scegliere il nome giusto per un bambino in arrivo non è facile nè banale, e spesso i genitori passano mesi e mesi a consultarsi prima di trovare quello giusto. Per fortuna ci sono un sacco di fonti di ispirazione: romanzi, film, anche serie tv. Se poi non si ha proprio nessuna idea, si possono consultare le decine di siti web che elencano praticamente tutti i nomi possibili, italiani e stranieri. L'importante è pensare bene alle conseguenze del nome, specialmente se ormai è associato a un determinato personaggio reale o di fantasia.

La nostra storia parla di una donna che ha deciso sulla scia dell'emotività scegliendo un nome decisamente particolare, come racconta il Mirror. La madre in questione, che ama alla follia il libro 'La tela di Carlotta', ha condiviso con sua sorella il nome che vorrebbe dare al figlio in arrivo. Ma lei non ha propriamente reagito bene, e le due hanno litigato.

La sorella della futura mamma ha chiesto consiglio sul social Reddit, e ha spiegato: "Mia sorella è incinta di due gemelli che è fantastico! Ha sempre voluto diventare mamma, e ieri ha annunciato i nomi che ha scelto. Un bambino si chiamerà Oliver Lee, che è un nome decente, giusto? L'altro si chiamerà... Wilbur Felix. Come il maiale de 'La tela di Carlotta'. Quando me l'ha detto ho approvato il primo nome, ma quando mi ha chiesto del secondo sono stata onesta. Non penso sia un buon nome, o almeno non un buon primo nome. Penso che sarà bullizzato a scuola specialmente se crescerà grassottello. Le ho detto che sarebbe meglio come secondo nome, almeno non verrebbe preso in giro a scuola".

Il consiglio però non è stato recepito: "Si è arrabbiata, mi ha risposto che sono sciocca, e che invece è un nome molto bello. E che non verrà bullizzato perché un sacco di bambini oggi non sanno nemmeno cosa sia 'La tela di Carlotta'. Le ho detto che naturalmente può chiamarlo come vuole perché è il suo bambino, ma potrebbe esporlo a prese in giro, quando invece potrebbe utilizzare Wilbur Felix come secondo nome".

Lo sfogo è diventato virale, e gli utenti si sono divisi: "Non giudico tua sorella per essersi arrabbiata. Per quanto riguarda te, beh, è stata lei a chiederti consiglio. Penso che sia meglio pensarci su ancora un po' per evitare al bambino potenziali prese in giro".

E un altro: "Wilbur è un nome molto comune, e tua sorella ha ragione, gli altri bambini non ci arriveranno mai. Ci sono un milione di persone a cui può essere associato il nome Wilbur. Non mi sono accorto del legame con il maialino del libro fino a quando non lo hai tirato fuori tu".

Ancora: "Il tuo ragionamento è valido. Wilbur è un nome vecchio stile, e il legame con il libro si può scoprire facilmente con un paio di ricerche su Google. Una volta che il suo nome sarà collegato a quello di un maiale, il cyber bullismo avrà inizio".