Studente italiano sfregia un monumento in gita: condannato a 2 anni

Condannato a due anni di reclusione il giovane studente italiano in gita scolastica a Malta che ha sfregiato un monumento del neolitico nel sito di Ggantija, sito archeologico riconosciuto come Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco. Il 18enne della provincia di Varese è stato colto in flagrante da un agente di sicurezza mentre incideva due iniziali "B+L" sulla roccia. Per l’atto di vandalismo il ragazzo, processato in una sessione urgente del tribunale di Gozo, è stato condannato a due anni di reclusione, pena sospesa per quattro anni, e una multa di 15mila euro.

"Heritage Malta, avendo investito considerevolmente negli ultimi mesi nel miglioramento della sicurezza nei suoi musei e siti, esprime la sua soddisfazione per il tempestivo intervento dell'ufficiale di sicurezza", si legge in una nota dell'agenzia governativa.