Studenti costretti ad indossare paraocchi per non copiare (Foto)

Stanno facendo il giro del web le foto di alcuni studenti costretti ad indossare durante gli esami dei paraocchi per non copiare dai loro compagni. L?idea è partita da alcuni professori dell'università di ingegneria Bicol, nella città di Legazpi nelle Filippine. I docenti hanno chiesto agli studenti di indossare un copricapo che gli impedisse di sbirciare i test dei compagni e così i ragazzi hanno dato sfogo alla loro fantasia creando paraocchi con contenitori per le uova, tubi di cartone incollati agli occhiali, cappelli da sole con tendina copri-faccia, casco da moto, scatoloni.

Mary Joy Mandane-Ortiz, professoressa di ingegneria meccanica al Bicol University College of Engineering, ha specificato in un?intervista alla Bbc che la sua richiesta iniziale indicava un progetto "semplice" con la carta, ispirato da una tecnica utilizzata in Thailandia alcuni anni prima. L?inventiva dei ragazzi però ha preso il sopravvento, attirando l'interesse dei media filippini. Risultato: l?idea del copricapo per non copiare è diventata una specie di ?moda?, tanto che altre scuole e università del Paese hanno incoraggiato gli studenti a mettere copricapi anti-inganno. La professoressa ha affermato che l'idea è stata "davvero efficace" e che grazie a questo metodo gli studenti hanno ottenuto risultati migliori: in molti hanno terminato i test in anticipo e soprattutto nessuno è stato sorpreso a barare.