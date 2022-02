La suocera arreda casa: "Ha appeso al muro una foto di mio marito con l'ex moglie"

Arredare casa è una grande emozione: si tratta di scegliere i mobili e gli accessori che rispecchiano la propria personalità, e anche le fotografie da appendere hanno la loro importanza in quanto devono ricordare i momenti più felici. È anche però un lavoro faticoso, per questo molte persone accettano di buon grado l'aiuto dei parenti. Questa volta però non è finita molto bene.

Una donna su Reddit ha spiegato di aver recentemente preso casa con suo marito, che era già stato sposato in passato con un'altra. Ad aiutare la protagonista di questa storia a fissare mobili e quadri, la suocera, in uno slancio di generosità. Tutto bene, ma a un certo punto lei è tornata a casa e ha scoperto che l'anziana donna aveva appeso una bella fotografia di suo figlio in compagnia della ex moglie proprio nel giorno del matrimonio.

"Mio marito ed io abbiamo appena comprato la nostra prima casa - spiega lei su Reddit - la amiamo, e non vediamo l'ora di decorarla, ma sfortunatamente mio marito è spesso via per lavoro e abbiamo già ordinato alcuni mobili. Non posso farcela da sola, così mia suocera si è offerta di aiutarmi e ho accettato".

La neo sposa qualche giorno fa però è tornata a casa dal lavoro, intorno alle 8 di sera, e ha scoperto che la suocera aveva coperto uno dei muri con un sacco di fotografie incorniciate: molte facevano riferimento all'infanzia di suo marito, alcune fotografie della laurea, di varie feste di compleanno con la famiglia. E poi la foto shock: il marito con l'ex moglie, nel giorno del loro matrimonio, in bella vista sul muro.

"Mia suocera adora l'ex di mio marito, la ricorda continuamente. Non solo, perché la invita sempre agli eventi e questo è causa di attrito tra di noi. Le ho chiesto perché diavolo avesse voluto mettere quella foto appesa al muro, e come poteva pensare che fosse una mossa appropriata. Le ho detto di staccarla subito, ma lei si è messa sulla difensiva e ha detto che era parte della vita di mio marito e che io non potevo cancellarla. Poi mi ha rinfacciato tutte le ore spese a lavorare per decorare quel muro, dicendo che dovrei cercare di apprezzare un po' di più il suo aiuto".

La donna però non si è tranquillizzata e l'ha letteralmente scacciata dicendole di non tornare più: "Le ho detto di prendere quella foto e di andarsene, lei mi ha detto che in quella foto non c'era solo la sua ex ma anche mio marito. Se n'è andata alla fine ma ha iniziato a mandarmi messaggi dicendomi di essere gelosa, acida, con manie di controllo e altro. Le ho risposto dicendole che mi ha mancato di rispetto nella mia stessa casa".

Alla fine è intervenuto il marito che - una volta sentite entrambe le campane - ha detto alla moglie che aveva ragione lei, anche se scacciare sua madre di casa gli sembrava esagerato: "Mi ha chiesto di chiamarla e di rimuovere il divieto di mettere piede qui, ma ho rifiutato. Lui allora mi ha detto che sono stata ingiusta, che ho preso una decisione grossa ma che la casa è di entrambi. I miei suoceri sono furiosi con me. Ho davvero esagerato?"

Le risposte degli utenti sono state le più varie: "È stata una cosa molto inappropriata - dice uno - tua suocera sapeva esattamente cosa stava facendo e adesso ha fomentato una lite tra te e tuo marito. Lui dovrebbe sostenerti al 100% e sua madre dovrebbe scusarsi". "Appendi una foto tua con un tuo ex, e osserva le reazioni. Sarebbe infantile e immaturo? Esattamente come si è comportata sua madre. Tuo marito deve supportarti, altrimenti tua suocera continuerà a comportarsi così fino a quando lui non le dirà di smetterla, oppure non vi sarete separati voi".