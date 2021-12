La suocera: "Se ti sposi con il pancione tutti vedranno che sei una peccatrice"

Una volta, come da tradizione e retaggi culturali e religiosi (per fortuna) superati, al matrimonio bisognava arrivare 'illibate'. Che poi non tutte rispettassero questo uso era risaputo: ma arrivare addirittura all'altare con il pancione voleva dire mostrare palesemente al mondo che la sposa aveva già perso la verginità.

Se queste sembrano usanze ormai antiche e sorpassate, non da tutte le parti è così, come racconta una donna residente in Inghilterra su Reddit. Lo 'scandalo' è arrivato quando lei e il suo fidanzato hanno saputo di essere in dolce attesa, con un matrimonio già fissato da mesi: a questo punto la data sarebbe caduta proprio negli ultimi mesi di gravidanza, e i due hanno deciso di lasciare tutto inalterato. Cosa che ha urtato non poco la madre di lui: "Non vuole che nessuno sappia che sono rimasta incinta prima delle nozze - si sfoga la ragazza online - e pensa che sia imbarazzante e di cattivo gusto presentarsi all'altare con il pancione. La mia futura suocera è super religiosa, dunque secondo lei abbiamo commesso peccato facendo sesso prima del matrimonio, ma penso che sia un'ipocrita perché ha poco a che fare con la fede, e molto con l'immagine che si è creata e che teme di rovinarsi".

Visto che la gravidanza non si può nascondere, la futura suocera ha cercato di convincere in tutti i modi i due ragazzi a convolare a nozze in anticipo, prima che il pancione sia visibile a tutti. Ha anche minacciato di non presentarsi al matrimonio, se non avessero fatto come lei richiedeva, e questo ha scosso parecchio il figlio. Ma la ragazza è irremovibile, e sfogandosi su Reddit ha chiesto se facesse bene ad esserlo.

I commentatori si sono schierati quasi tutti in suo favore: "Non importa se rimani incinta prima delle nozze, la logica della tua futura suocera è orribile", "Sembra che tuo marito non sia così religioso e che sia contento della gravidanza, dunque dovrebbe capire che non siamo più nel 1950".