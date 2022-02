Suocera mette il suo abito da sposa per le nozze del figlio: presa letteralmente a 'torte in faccia'

Ai matrimoni, si sa, un minimo di dress code c'è sempre: e una delle tante regole non scritte è che nessuna si deve vestire come la sposa. Il sontuoso abito bianco va lasciato a lei e solo a lei, alla protagonista indiscussa della giornata. Questa suocera però ha passato il segno, e gli sposi si sono vendicati in maniera decisamente perfida.

Ma torniamo indietro: come racconta il Sun, una donna ha deciso di presentarsi al matrimonio del figlio indossando nientemeno che il suo vecchio abito da sposa. A scriverlo, sui social, la nuora infuriata, che però ha spiegato anche di essersi presa la sua rivincita.

La suocera - spiega la giovane sposa - non è generalmente il tipo che cerca di attirare attenzione su di sé, ma è andata totalmente fuori di testa quando lei (e anche il suo fidanzato) le hanno detto che il vestito che voleva indossare al matrimonio era assolutamente inappropriato. La donna infatti voleva indossare il suo vecchio vestito da sposa, color crema, con il pizzo, le balze e tutto il resto. Insomma, come se la moglie fosse lei. L'abito non era poi così datato (si era risposata appena un anno e mezzo prima) ma in ogni caso è questione di principio: ai matrimoni c'è posto per una sola sposa.

A supportare la stramba decisione della donna, il suo neo marito: "Già sono insicura riguardo il mio aspetto - ha spiegato la giovane al Sun - figuriamoci dover competere con mia suocera proprio nel giorno del mio matrimonio. Questo per me è stato uno schiaffo e non mi ha certamente aiutata".

Ma nulla ha fatto desistere la donna, nemmeno il parere contrario del figlio: dunque la coppia di sposini si è vendicata nel giorno stesso del matrimonio. Prima del taglio della torta, infatti, lo sposo ha preso un gran pezzo di dolce, gettandolo proprio in faccia alla madre. Una tradizione (spesso odiatissima) che in genere viene riservata alla sposa: "Pensavo volessi essere tu la sposa" ha detto il figlio alla madre, ironicamente ma forse non troppo.

In ogni caso, sembra che la donna l'abbia presa bene, o almeno non troppo male: "L'ha presa sul ridere, ma la prima espressione è stata di shock e rabbia e questo lo hanno visto tutti" confessa la sposa trionfante.