Il 'bacon vegano' scatena le polemiche al supermercato: "Cambiategli nome!"

L'annuncio della catena di supermercati Aldi in Gran Bretagna, regno delle colazioni anglosassoni in cui il bacon viene mangiato spesso insieme alle uova strapazzate

Aldi, per chi non la conoscesse, è multinazionale tedesca attiva nel settore della grande distribuzione. I supermercati della catena in Italia sono presenti solo dal 2018 e sono solo 112, ma all'estero se ne contano molti di più. In Germania, paese in cui il brand è nato, ci sono più di 3mila punti vendita dal 1946, nel Regno Unito ci sono 775 superercati dal 1989, negli Stati Uniti dagli anni '70 a oggi si contano più di 1800 negozi, e così via: Irlanda, Austria, Belgio, Francia, Paesi Bassi e molti altri i paesi che vantano da tempo la presenza di questo colosso con centinaia di supermarket.

Ma proprio Aldi ha rischiato di scivolare su uno dei prodotti più amati e consumati proprio laddove si usa fare la colazione 'angolsassone': il bacon.

La storia è raccontata dal Manchester Evening News: tutto ha inizio quando il ramo britannico di Aldi ha lanciato su Facebook il 'bacon vegano', scatenando una vera e propria valanga di proteste, con molti consumatori arrabbiati che hanno chiesto alla multinazionale di cambiare nome al prodotto.

"Chi ha detto che il cibo vegano debba essere noioso (e costoso)? Non noi. Nei negozi, adesso!" ha scritto Aldi UK sul social parlando del nuovo prodotto: 10 fettine di bacon vegano per 2,19 sterline (poco più di 2,50 euro). La fotografia mostra una confezione di quel che effettivamente può sembrare bacon, ma i commentatori non l'hanno presa bene. Il post a oggi ha raggiunto decine di migliaia di commenti, centinaia di condivisioni e una miriade di reactions tra cui l'immancabile risata che, su Facebook, ormai viene usata usata quasi esclusivamente per schernire.

"Chiamatelo in un altro modo. Il bacon è un taglio di carne. Semplice" ha scritto uno. "Impossibile, il bacon è carne... trovate un altro nome" commenta un altro. E ancora: "Mi avete fatto inc***are. Se non volete la carne, perché dovreste comprare un prodotto che le somiglia?".

Il web si è diviso, in ogni caso, perché non tutti sono rimasti offesi dal nome del prodotto: "Invidio la gente che ha, come unica preoccupazione nella vita, il nome che Aldi dà ai suoi prodotti" ha scritto ironicamente un commentatore. E ancora: "Per coloro che si lamentano perché il prodotto viene chiamato 'bacon' anziché usare una descrizione più accurata, forse allora la versione con la carne dovrebbe essere chiamata 'fettine di lonza o di coscia posteriore di suino'. Proprio per essere precisi".

"Non sono vegano né vegetariano - conclude un commentatore - amo davvero molto la carne, ma non vedo perché la gente si senta infastidita da una cosa come questa. Penso che sia bello avere un'ampia gamma di prodotti per chi segue un regime alimentare veg. A volte anche io li provo, per il gusto di variare un po'".