Si trova giusto fuori Milano, precisamente a Rozzano, il nuovo supermarket solidale che aiuta le famiglie in difficoltà economica a fare la spesa. Sugli scaffali si trovano alimenti di prima necessità, come olio, pasta, pane, scatolame, frutta e verdura fresca, alimenti per i neonati, prodotti per l’igiene personale, per la pulizia e la piccola manutenzione della casa. Il market è aperto dal lunedì al giovedì dalle 14 alle 18 e il mercoledì anche dalle 9.30 alle 13. L’accesso è solo su prenotazione e l’obiettivo è favorire l'inclusione sociale, partendo dal cibo. Un progetto che nasce dalla sinergia tra Progetto Arca, Casa Betania, Caritas, Protezione Civile e Comune di Rozzano, che si aggiunge all'altro già presente a Milano in viale Bodio. Vediamo come funziona e chi ha accesso.

Come funziona il supermercato solidale a Rozzano, vicino Milano

Le persone in difficoltà possono fare la spesa tramite una tessera personale assegnata secondo criteri oggettivi legati alla condizione socio-economica e in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare. Il valore minimo è di 300 punti a cui si aggiungono altri 50 punti per ogni ulteriore membro. La tessera personale prevede un sistema a scalare che lascia a ciascun nucleo familiare la libertà di fare la spesa e scegliere i prodotti in base al proprio fabbisogno effettivo, evitando così inutili sprechi. Attualmente le famiglie beneficiarie sono circa 500 e il programma di aiuto ha una durata di 12 mesi eventualmente rinnovabili per altri 6 nell’ottica di evitare il cronicizzarsi del bisogno e di dare a quante più persone la possibilità di usufruire dei servizi del market. Accedono automaticamente al market solidale i cittadini in possesso di autocertificazione Isee inferiore a 6mila euro. Per i redditi fino a 10mila euro sono previsti altri criteri di accesso in relazione alle condizioni di indigenza e di urgenza. "Dal nostro osservatorio sulle famiglie sia a Milano sia a Rozzano, in questi ultimi 3 anni abbiamo registrato un aumento del 20% delle richieste di aiuto alimentare” spiega Alberto Sinigallia, presidente di Fondazione Progetto Arca.

Che prodotti ci sono al supermercato solidale di Rozzano

"Il market solidale è il frutto di un grandissimo lavoro di squadra” spiega il sindaco di Rozzano Gianni Ferretti “quello che inauguriamo non è solo un luogo dove chi si trova in condizioni di povertà può procurarsi i generi alimentari necessari per andare avanti, è anche e soprattutto un posto dove la solidarietà si fa tangibile e dove continuare a diffondere la cultura della sostenibilità e della lotta allo spreco alimentare". Uno dei pilastri del market solidale è infatti la lotta allo spreco alimentare. Una parte dei prodotti disponibili proviene dal Banco Alimentare, un’organizzazione benefica che distribuisce generi alimentari a persone bisognose e indigenti mediante il recupero, la raccolta e la redistribuzione. Altri ancora sono alimenti freschi che provengono da eccedenze della grande distribuzione e che verrebbero altrimenti smaltiti. Biscotti Plasmon, pasta Gragnano, succhi Valfrutta, dolci Bindi, sono alcuni dei prodotti che si possono trovare all’interno del mercato solidale.

Educazione allo spreco e all’alimentazione

Il Market solidale è infatti uno spazio che educa al consumo responsabile e all'attenzione al bilancio domestico. Alle “casse” e all’accoglienza, che avviene su appuntamento quattro giorni alla settimana, i volontari di Progetto Arca curano il servizio, supervisionano qualità e scadenze dei prodotti e soprattutto accompagnano le famiglie dando consigli su una spesa intelligente, equilibrata, varia e responsabilizzando verso una corretta amministrazione dei punti assegnati. Un esperimento che fa parte del progetto Food’s ways di cui Progetto Arca è ente capofila che verrà replicato presto anche in altre zone di Milano.