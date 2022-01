Va all'all-you-can-eat, mangia (letteralmente) tutto quello che può e finisce in ospedale

La formula dei ristoranti all-you-can-eat è abbastanza recente e qui in Italia - a parte pochi esempi precedenti - la conosciamo soprattutto grazie alla moda del sushi. All-you-can-eat significa letteralmente "tutto quello che puoi mangiare", e vuol dire che si paga un prezzo fisso e poi si mangia a volontà, finché non si è sazi. In genere, per evitare gli sprechi, i ristoranti che applicano questo tipo di formula applicano un sovrapprezzo per i piatti ordinati per ingordigia ma poi non terminati.

Comunque, il nome della formula non deve essere preso per forza alla lettera: va bene mangiare tutto quel che si può, ma rimanendo nei limiti suggeriti dal buonsenso, dalla linea e soprattutto dalla salute. Pare ovvio? Così non è stato per una ragazza che si è abbuffata talmente tanto da finire in ospedale: Danielle Shap si è letteralmente ingozzata di sushi finendo direttamente dal ristorante al pronto soccorso. La giovane ha orgogliosamente (sic!) postato la sua disavventura su TikTok in un video in cui ha elencato tutte le cose che ha mangiato, tra cui zuppa di miso, ravioli al vapore, peperoncini ripieni, dragon roll, snow roll, California roll, wakame roll e per finire edamame, per un totale di 32 piatti. Non contenta, si è anche nascosta un ultimo uramaki nel tovagliolino, forse per portarlo a casa.

Ma non è andato tutto bene, perché poi la stessa ragazza in un altro video su TikTok ha postato un video di lei in ospedale, con la scritta "Il sushi all-you-can-eat è andato male".

"Vi starete probabilmente chiedendo come mai sono finita in questa situazione" scrive mostrando poi l'enorme quantità di sushi ingerita, ma senza spiegare esattamente cos'è stato a farle male.

Molti commenti si sono soffermati sulla qualità del pesce crudo, che dev'essere perfetta per non intossicarsi, mentre altri hanno ironizzato sull'enorme quantità mangiata: "Sono allergica al sushi, sono stata male dopo aver mangiato più di 49 piatti" l'ha presa in giro una commentatrice. "Se devo morire, preferisco farlo per aver mangiato troppo sushi" ha detto un altro utente, e "Non penso sia stata un'intossicazione alimentare, penso sia stata la sua golosità".

Altri comunque hanno concentrato l'attenzione sulla possibilità che il cibo fosse avariato: "L'intossicazione alimentare è la cosa peggiore. Quando mi è successo ho rimosso per sempre i cibi che me l'hanno procurata, per paura", "Probabilmente il sushi era cattivo".