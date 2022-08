Gara di corsa travestiti da tirannosauri: la folle "T-Rex Race" negli Stati Uniti

È sicuramente una corsa originale, quella dei T-Rex, o meglio, degli atleti travestiti da tirannosauro che si svolge a Emerald Downs, circuito per corse di cavalli ad Auburn, Washington.

Più di 150 persone domenica 21 agosto hanno partecipato, correndo sulla pista in terra battuta travestite da 're dei predatori', per trovare il tirannosauro più veloce dell'anno per un evento completamente "nonsense" ma che ha divertito tante persone. Dunque, per una volta, non cavalli ma dinosauri che si sfidavano tra le grida del pubblico divertito.

La prima gara della "T-Rex Race" si è tenuta nel 2019 ed è subito diventata virale grazie alle foto e ai video condivisi sul web: l'edizione 2022 è stata vinta da Logan Kludsikofsky, residente ad Auburn, mentre Sebastian Davis, 13 anni, ha vinto la competizione riservata ai bambini. O meglio ai cuccioli di T-Rex.