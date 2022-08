Taglia per sbaglio la torta nuziale prima degli sposi: "Avevo fame". Il video è virale

Qualcuno lo definirebbe un clamoroso 'epic fail', e non a torto: tagliare la torta nuziale prima degli sposi è un orribile errore che può contribuire a guastare la festa.

Ed è proprio quello che ha fatto questa donna affamata che, dopo la cena del matrimonio di due suoi amici, ha pensato bene di servirsi da sola, pensando che i camerieri si fossero dimenticati di darle una fetta di torta, e invece no: gli sposi dovevano ancora tagliarla.

Il 'fattaccio' è stato svelato su TikTok da un'utente di nome Hailey, che ha spiegato di essere ospite a un matrimonio con una torta bellissima. Talmente bella che non ha potuto aspettare e, convinta che i camerieri si fossero dimenticati di tagliarla e servirla, ci ha pensato lei. E dunque si è rimboccata le maniche e ha iniziato a fare a pezzi il dolce, pensando di fare un favore ai due sposi mostrandosi servizievole, ballando anche a ritmo di musica. Accorgendosi però dopo che in realtà marito e moglie non avevano ancora proceduto al classico "primo taglio" della tradizione, da fare tenendo entrambi il coltello con la mano sinistra (quella della fede).

Non si capisce come Hailey abbia potuto pensare che la torta fosse stata semplicemente 'dimenticata' intera in un angolo, ma in ogni caso la donna ha postato un video su TikTok chiedendo scusa agli sposi. Molti i commenti, tra cui tanti che le hanno detto che - se si fossero sbagliati loro - non avrebbero mai postato la loro figuraccia online rendendosi ridicoli agli occhi del mondo.