Lo svincolo più 'difficile' del mondo: 15 rampe e 8 diverse direzioni

Una vera sfida per chi non ha il senso dell'orientamento particolarmente sviluppato: l'interscambio di Huangjuewan, in Cina, è talmente 'intricato' che molti utenti hanno persino scambiato le immagini (diventate velocemente virali) per fake. E invece esiste veramente.

La strada in questo punto si biforca in 15 rampe su 5 piani per 8 diverse direzioni, i lavori per costruirla sono iniziati nel settembre 2009 e sono terminati nel 2017. A prima vista sembra davvero una bella sfida anche per gli automobilisti più esperti, tanto che ha acquisito la fama di svincolo più complicato del mondo: ma i designer che l'hanno progettata sostengono che percorrerlo sia molto meno difficile di quel che sembra.

Liu Bangjun, che ha progettato lo svincolo, dice che lo svincolo collega tre autostrade che vanno in direzioni differenti e ha un sistema di collegamenti per cui un automobilista che si accorge di aver sbagliato può tornare indietro in dieci minuti, oltre che una segnaletica molto visibile proprio per limitare al massimo gli errori.

L'interscambio di Huangjuewan, considerato una vera e propria 'meraviglia' architettonica, è lungo in totale 16 km e la rampa più alta misura 37 metri sopra il livello del suolo.