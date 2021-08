La scritta shock sulla panchina commemorativa: "Le piaceva dare fastidio al pescatore del posto"

Si sa, le targhe in memoria di coloro che non ci sono più vengono generalmente esposte per ricordare la vita di persone che hanno dedicato la loro esistenza al prossimo, o che comunque sono particolarmente amate dalla comunità di cui hanno fatto parte. In genere, su queste targhe, viene scritto il nome del defunto e le sue virtù più importanti.

Ma sui social sta circolando in queste ore l'immagine di un'iscrizione decisamente particolare su una panchina, a quanto pare voluta dalla famiglia della cara estinta in questione, che di certo sa vedere il lato divertente (o grottesco) delle cose.

La panchina è dedicata a "Nina Theresa Jenkinson - 4 maggio 1959 - 5 maggio 2017 - Le piaceva dare fastidio al pescatore dando da mangiare alle anatre". Probabilmente, nello stesso posto in cui l'uomo in questione andava a pescare, disturbando lui e allontanando i pesci.

La fotografia è stata originariamente condivisa su Reddit, dove sono fioccati i commenti: "Cosa le aveva fatto quel pescatore?", oppure "Adesso sta dando fastidio ai pescatori in Paradiso".

Non è l'unica targa commemorativa decisamente particolare che si trova in giro per il mondo: a Margate, Inghilterra, era diventata famosa la fotografia di una panchina con la scritta: "Dedicata a Hayden Kays. Mancherà per sempre ai suoi amici e alla sua famiglia. Non è ancora morto. È solo diventato molto antisociale".