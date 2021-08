Trovata tartaruga con due teste: l'incredibile annuncio dei Parchi Nazionali in South Carolina

Una sorpresa decisamente inaspettata negli Stati Uniti, dove è stata stata trovata una piccola tartaruga marina con due teste.

Ad annunciarlo, i Parchi Nazionali del South Carolina (South Carolina State Parks) sui social: secondo i loro esperti, questa tartaruga - trovata per l'esattezza su una spiasggia dell'Edisto Beach State Park - è il risultato di una mutazione genetica. Lo staff del parco stava ispezionando alcune delle buche scavate dalle tartarughe sulla spiaggia per la deposizione delle uova, contando le uova schiuse, quelle che non si sono schiuse, e salvando i piccoli trovati eventualmente ancora vivi. Tra questi ultimi, la sorpresa della tartaruga con due teste.

Non si tratterebbe tuttavia di un ritrovamento così strano. Infatti, altre tartarughe con due teste sono state scoperte nel 2017 e nel 2019, sempre in South Carolina e in Florida, come testimoniano alcune cronache pubblicate sui social, e come hanno ricordato i parchi nazionali sul loro profilo Facebook: "Altre piccole tartarughe a due teste sono state ritrovate negli anni scorsi in South Carolina, ma questo è il primo esemplare trovato nell'Edisto Beach State Park. Dopo alcune foto, questo piccolo, insieme ad altri due trovati in vita, è stato liberato nell'oceano".