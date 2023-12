Tassista investe e uccide un piccione: rischia fino a un anno di carcere

Arrestato per aver investito volontariamente un piccione un tassista di Tokyo rischia fino a un anno di carcere. La notizia sembra incredibile ma è vera. Atsushi Ozawa, 50 anni, nel tentativo di disperdere uno stormo di piccioni ne ha ucciso uno. Scattato il verde del semaforo ha accelerato fino a 60 chilometri all’ora centrando in pieno l’animale. A denunciarlo un passante. Secondo l’autopsia effettuata dai veterinari non ci sono dubbi: l’uccello è morto per "shock traumatico".

"Le strade sono per le persone. Tocca ai piccioni evitare le auto" ha provato a difendersi il tassista ma le azioni di Ozawa sono state definite dalla polizia come "altamente dannose" e così l'uomo è stato portato in carcere. Il piccione "non è un animale selvatico" e quindi ucciderlo "viola le leggi sulla protezione della fauna", si legge nel verbale.

Il tassista rischia ora fino a un anno di carcere. Mentre un numero limitato di piccioni selvatici può essere cacciato legalmente in Giappone, i loro cugini urbani possono essere uccisi solo se sono un fastidio comprovato (se causano danni ai raccolti e al bestiame) e solo con l’approvazione delle autorità locali.

