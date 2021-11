Primo tattoo a 82 anni: la nonnina tatuata spopola su TikTok

Non è mai troppo tardi per il primo tatuaggio, lo sa bene questa nonnina di 82 anni che è diventata famosa grazie all'intraprendenza della nipote che ha raccontato la sua storia su TikTok.

Brandy O'Reilly è rimasta davvero di stucco quando sua nonna, l'82enne Judy Dede, ha annunciato di volersi far fare un tatuaggio. La ragazza ha raccontato a Fox News che non poteva credere alle proprie orecchie, e le ha chiesto di ripetere la frase davanti alla telecamera dello smartphone, in modo da mettere il video su TikTok.

La nonna ha accettato, e il video è diventato inaspettatamente virale, con quasi 6 milioni di visualizzazioni e l'hashtag #tatgranny (nonna tatuata) diventato utilizzatissimo.

Judy, di Fort Wayne, Indiana, ha deciso di farsi tatuare dopo aver letto un articolo che parlava di una sua coetanea che diceva ai lettori di vivere pienamente la loro vita. "Ho letto un articolo che mi ha colpita molto - ha detto la nonnina a Fox -. E dunque ho detto: 'Sto vivendo ogni giorno al meglio che posso, non sapendo cosa mi riserverà il domani'. Ero a fare shopping con la mia famiglia e ho detto 'Vi stupirò, voglio farmi un tatuaggio'. Sono rimasti tutti di stucco".

Detto, fatto: l'intraprendente nonnina quindici giorni dopo si è fatta tatuare sul braccio, ed è diventato subito un affare di famiglia perché, insieme a lei, anche i due nipoti si sono fatti fare il primo tattoo.

Judy si è fatta tatuare una chiave di violino che è anche un fiocco, un cuore, un amo da pesca e il simbolo della pace. "La chiave di violino ci riguarda tutti - ha detto - perché ci piace la musica in famiglia, a partire da mia madre che scriveva musica e cantava. E a me piace cantare e ballare". La chiave termina con un piccolo fiocco e un amo, un tributo alla suocera di Brandy, morta di cancro, e al padre, morto a causa di un infarto. C'è anche un piccolo cuore a simboleggiare tutte le persone amate e il simbolo della pace che significa "pace dello spirito, sappiamo che ci saremo sempre gli uni per gli altri".

Come molte persone che si sono fatte tatuare per la prima volta, anche la simpatica nonnina ha detto che non è stata un'esperienza molto piacevole, e che è dovuta tornare due volte per farsi colorare il tatuaggio.

Migliaia di fan hanno commentato la sua esperienza su TikTok, e Judy ha detto: "Non pensavo proprio che tutto ciò sarebbe mai accaduto. Ora scopro che per alcuni utenti sono stata un'ispirazione, una vera sorpresa".