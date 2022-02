La storia: "Mi sono tatuata un ananas ma sembra il simbolo degli scambisti"

Attenzione ai tatuaggi e a come vengono eseguiti: non è difficile, infatti, trovare persone che si pentono amaramente del proprio tattoo soprattutto quando poi questo assume significati impensabili, o addirittura quando si scopre che è sbagliato, come quando si scrive il proprio nome in caratteri giapponesi, o la data di nascita con i numeri romani, per scoprire poi che sulla pelle sono stati incisi segni scorretti.

Una donna su TikTok ha parlato del suo tatuaggio a forma di ananas: a Brittany Lewin, Usa, piacciono molto questi frutti, e dunque se ne è fatto tatuare uno sull'avambraccio. Il problema però è che quando piega il braccio e l'ananas si capovolge, il significato diventa proprio tutt'altro: la sua migliore amica infatti le ha spiegato che dietro a quel disegno si nasconde un messaggio in codice.

Insomma, dopo aver cercato su Google Brittany ha scoperto che a quanto pare gli ananas rovesciati sono un simbolo segreto usato per identificare gli scambisti in cerca di avventure. E gli ananas sulla porta o sulla cassetta delle lettere significano che in casa ci sarebbe attualmente un party di scambisti.

Brittany ha condiviso la sua tragicomica scoperta su TikTok: "Quando realizzi di aver fatto un errore".