Si fa tatuare la data delle nozze, ma è quella sbagliata

Per volersi far tatuare una data importante (come quella del matrimonio, della nascita dei figli, o altro) sono indispensabili almeno due requisiti: il primo è ricordarsi la data giusta. Il secondo, saper scrivere correttamente i numeri romani, in caso si voglia utilizzare proprio quelli.

Sembra scontato? Niente affatto, almeno a giudicare dalla storia raccontata da Ashley Carlevato, star di TikTok, visualizzata milioni di volte.

La vicenda riguarda il marito di Ashley: in pratica, per il loro anniversario, lui ha deciso di farsi tatuare la data delle nozze, scritta con i numeri romani, mentre lei ha optato per le iniziali di lui sul dito, più discreto e difficile da sbagliare. Ma lui si è evidentemente confuso con i numeri, finendo per farsi tatuare la data errata.

Insomma, la data corretta è il 1 gennaio 2019, e lui ha scelto di farsi scrivere "1.1.19" con i numeri romani. Invece qualcosa è andato storto, e sul suo braccio ora si legge tutt'altro. Insomma, se tutto fosse andato liscio, sul suo braccio campeggerebbe la scritta "I.I.XIX". Invece il tatuaggio recita: "XICMXIX".

La ragazza, divertita, ha condiviso il video con l'errore dicendo: "Sapevo che avrei dovuto cercargli su Google la scritta esatta!". Anche lei, però, sembra un po' confusa, in quanto spiega che "Ci siamo sposati il 1 gennaio 2019, quindi 1.19.19", errore che è stato subito notato dai commentatori.

Tra i commenti, alcuni inorriditi non tanto per l'errore quanto per l'idea: "Farsi tatuare la data del matrimonio porta sfortuna, ne conosco troppi che se la sono fatta tatuare e che poi si sono separati". O anche: "Vorrei tanto anche io tatuarmi la mia data delle nozze in numeri romani ma ho troppa paura di sbagliare".

Il marito di Ashley evidentemente non è l'unico, comunque, stando ai commenti: "Mio marito voleva farsi tatuare la nostra data di nozze, 23 febbraio 2019, ed è venuto fuori 2.33.19". Dunque sempre meglio controllare bene prima: "Mi sono fatto tatuare la data di nascita di mia figlia in numeri romani e prima ho controllato un milione di volte per essere sicuro che fosse corretta".