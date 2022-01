"Ho lasciato che il mio fidanzato disegnasse su di me il suo primo tatuaggio": finisce malissimo

Quando si intraprende una nuova carriera c'è sempre la possibilità che - specie i primi giorni - non vada sempre tutto liscio. Per i tatuatori novelli, poi, può essere davvero un problema se i primi lavori non riescono proprio benissimo.

Una ragazza si è lamentata su TikTok dicendo di aver lasciato che il suo fidanzato si esercitasse su di lei, facendo sulla sua pelle il suo primo tatuaggio: ma è finita malissimo e il disegno era talmente brutto che adesso lo vuole assolutamente coprire.

La ragazza ha spiegato al suo fidanzato di voler una faccina sorridente, la classica emoji, giusto un cerchio con dentro due puntini per gli occhi e il sorriso. Ma non è andato tutto bene, e il risultato è stato davvero molto diverso dalle aspettative. Lei ha condiviso il tragico esito su TikTok in lacrime, ed è stata consolata dai commentatori.