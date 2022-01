Si fa tatuare un insulto all'interno delle labbra, poi va dal dentista: costretta a scusarsi

Come mettersi in situazioni imbarazzanti: farsi tatuare un insulto all'interno delle labbra, convinta che tanto nessuno lo leggerà, o che svanirà in poco tempo, e poi andare dal dentista che - come prima cosa - fa aprire la bocca alla paziente e legge tutto.

È successo a una modella, Joanie, arrivata seconda ad "America's Next Top Model" nel 2006, che su TikTok ha spiegato la sua "epic fail" con il suo dentista. La ragazza, con questo video, ha risposto a un altro utente che aveva chiesto di raccontare un errore fatto in passato, in modo da aiutare altre persone a evitarlo.

"Ho una parolaccia tatuata all'interno della mia bocca da più di 12 anni - ha spiegato lei - e ogni volta che vado dal dentista devo scusarmi per quello che sarà costretto a leggere". E poi abbassa le labbra in modo da far leggere anche ai commentatori il tatuaggio: "F*ck you" (tradotto, vaffanc*lo). Un insulto che pensava di tenere nascosto, facendoselo tatuare all'interno della bocca, fermamente convinta che con il tempo sarebbe sbiadito: non solo non si è scolorito, ma ai suoi dentisti decisamente il messaggio non passa inosservato.

Tra i commenti: "Io mi sono fatto tatuare 'daddy' per scherzo pensando che sbiadisse. No. Neanche anni dopo", "Oh no, non ho mai pensato al dentista". Alcuni spiegano che i tatuatori avevano detto loro che i disegni all'interno delle labbra sbiadiscono presto e durano al massimo due anni, ma non è così.