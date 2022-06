L'uomo che si è fatto tatuare le scarpe perché "stufo di spendere per comprarle"

Il mondo è bello perché è vario, come può testimoniare quest'uomo che si è fatto tatuare sui piedi il suo paio di sneaker preferito per non essere più "costretto" a spendere soldi per comprare scarpe.

A raccontare la storia, il tatuatore Dean Gunther, 34 anni, specializzato in trompe-l'oeil e disegni molto realistici: l'artista è stato contattato da un uomo che gli ha commissionato il disegno delle sue Nike preferite direttamente sui suoi stessi piedi. Un'illusione impressionante ma anche strana, poiché le unghie non potevano essere tatuate e dunque - a opera finita - possono sembrare scarpe 'sfondate' in quanto si vedono spuntare le dita. Ma questo non ha intimorito il cliente che ha voluto proseguire.

Dean, originario del Sud Africa ma trasferitosi nel Regno Unito cinque anni fa, ha il suo studio a Manchester e ha osservato bene le Nike prescelte da tutte le angolature prima di mettersi all'opera.

Prima di tutto Dean le ha disegnate a mano libera, impiegando circa due ore, studiando accuratamente tutti i particolari per far sì che - a parte la punta delle dita - non risultassero spazi vuoti. Poi, per tatuarle, ci sono volute altre otto ore. Al completamento dell'opera, Dean ha postato un video su Instagram descrivendo così il suo cliente: "È stufo di spendere per comprarsi scarpe, così ha deciso di farsi tatuare il suo paio preferito. Anche sua moglie ha adorato l'idea".