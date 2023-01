L'uomo che mangiava cose strane su TikTok è morto a 33 anni

Taylor LeJeune, critico gastronomico noto su TikTok come wafffler69, è morto improvvisamente a 33 anni dopo un sospetto attacco cardiaco. La notizia del decesso è stata annunciata in un video dal fratello Clayton Claydorm: "Mio fratello Taylor. è morto intorno alle 22:00 dell'11 gennaio 2023, a causa di un presunto attacco di cuore. È stato portato d'urgenza in ospedale e dopo circa un'ora e mezza è morto. Non so cosa succederà adesso, ma ho pensato di doverlo comunicare su TikTok".

A dare l'allarme, lo scorso 11 gennaio, era stata la madre, che in una telefonata aveva allertato il fratello, chiedendo l'auto per portare LeJeune in ospedale perché non riusciva a respirare. Il tiktoker è stato trasportato d'urgenza in ambulanza, ma è deceduto dopo il suo arrivo in ospedale.

Il 33enne viveva in Louisiana, negli Stati Uniti, dove era diventato famoso sui social per i suoi video in cui mangiava i cibi più bizzarri, raggiungendo 1.7 milioni di follower su TikTok. Nei suoi filmati, alcuni dei quali divenuti virali, il tiktoker mangiava di tutto: dalla trippa di manzo in scatola alle cavallette, fino a dolci e panini stravaganti o con ingredienti scaduti. Nel suo ultimo video su TikTok, pubblicato il giorno della tragedia, mangiava un Big Fruit Loop immerso in una ciotola di latte dopo che uno dei suoi follower glielo aveva suggerito.

Claydorm ha anche lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per risarcire la madre: "Ha dovuto pagare le spese mediche e quelle per la cremazione di mio fratello". La notizia è stata accolta con cordoglio da migliaia di utenti social, che oltre a inondare i profili di wafffler69 con decine di messaggi, stanno ricondividendo i suoi video.