Alex, lo youtuber morto di cancro a 23 anni: l'ultimo messaggio letto ai fan dal papà

È stato stroncato dalla malattia a soli 23 anni. A comunicare la morte dello youtuber americano Technoblade è stato il papà del giovane, noto per essere un campione del videogioco Minecraft. Il ragazzo, che nella vita non virtuale si chiamava Alex, aveva iniziato a pubblicare i suoi video nel 2013, quando era ancora un bambino. Per lui era un gioco, una passione che negli anni aveva portato avanti con perseveranza e dedizione fino a diventare uno degli youtuber più famosi e apprezzati nel mondo del gaming. La sua fama era cresciuta insieme alla popolarità del gioco tanto che il suo canale è arrivato a contare oltre 11 milioni di iscritti.

Il giovane aveva rivelato di essere malato di tumore nell'agosto del 2021. Da qualche giorno avvertiva un dolore al braccio, ma pensava fosse dovuto alle troppe ore passate a giocare davanti allo schermo. La diagnosi purtroppo era stata senza appello: era malato di sarcoma, ovvero un tumore raro dei tessuti connettivi.

"Ciao a tutti, sono Technoblade. Se state guardando questo video significa che sono morto" dice Alex nel messaggio che il papà ha letto ai tanti fan dello youtuber dopo il decesso del giovane. "Grazie a tutti per aver supportato i miei contenuti negli anni. Se avessi altre 100 vite, penso che sceglierei Technoblade ogni singola volta, perché questi sono stati gli anni più felici della mia vita". Il giovane si è perfino scusato con i follower per aver offerto loro contenuti sponsorizzati, ma ha rivelato che i suoi risparmi saranno usati per mandare i suoi fratelli al college, "se loro lo vorranno".

Il papà ha raccontato che il figlio ha combattuto con coraggio contro un tumore al quarto stadio, ma "non si è mai lamentato". Il suo coraggio, ha detto, "è stata una brillante lezione per tutti noi che abbiamo avuto il privilegio di percorrerla con lui. Grazie per aver condiviso il suo viaggio attraverso tutto questo, mentre faceva il lavoro che amava per i suoi amati fan".