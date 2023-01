Teddy, il bambino prodigio: sa leggere e contare in sei lingue diverse

Mandarino, gallese, francese, spagnolo e tedesco e, ovviamente, l’inglese: sono queste le sei lingue in cui un bambino di quattro anni sa contare. È uno dei tanti talenti del piccolo Teddy, di Portishead, nel Somerset, in Regno Unito, che ha imparato a leggere da autodidatta all'età di due anni.

Il baby prodigio lo scorso anno è entrato a far parte del prestigioso Mensa del Regno Unito, un club a cui accede solo chi raggiunge o supera il 98° percentile della popolazione mondiale del quoziente di intelligenza. Il QI del bambino lo colloca al 99,5 percentile per la sua età. Un risultato incredibile, perché Teddy, all'età di tre anni e sette mesi, è diventato il membro più giovane del prestigioso club dopo aver superato un test del QI dove ha ottenuto un punteggio di 139 su 160 nel test di Stanford-Binet (il punteggio minimo è di 132). Un risultato che ha lasciato a bocca aperta persino i suoi stessi genitori.

La mamma ha scoperto delle particolari doti del figlio mentre il bambino stava giocando con il tablet. "Stava giocando a Thomas the Tank Engine ed era seduto lì quando ha cominciato a emettere dei suoni che non riuscivo a decifrare", ha raccontato la donna al programma Today di BBC Radio 4. "Così gli ho chiesto cosa stesse dicendo e lui: 'Mamma, sto contando in mandarino'".