La spa con la 'sala della tempesta' divide TikTok: "È inquietante"

In genere la clientela di un centro benessere cerca il relax e la quiete: proprio per questo le sale sono allestite con immagini, luci e suoni che possano favorire la pace interiore. Non è difficile, ad esempio, trovare sale che ricordano la foresta in un giorno di sole, oppure il mare con il suono ipnotico delle onde, musiche a base di arpa e pianoforte.

Ma a volte le spa optano per scelte più particolari. Sta diventando virale su TikTok, facendo il giro del mondo e dividendo gli utenti, un video girato in un impianto termale che mostra una 'stanza della tempesta': cielo livido, nuvole nere, tuoni fulmini e una pioggia torrenziale proprio nella piscina. Per i più impressionabili, può sembrare un po' un uragano, un po' il sottosopra di "Stranger Things". Per il filmato, che ha già raggiunto più di 12 milioni di visualizzazioni, ci sono svariati commenti come riporta anche il Mirror.

@giannanixon Imagine going to a spa and this being one of the rooms? honestly one of the best places I’ve ever been ? original sound - G

La ragazza che ha condiviso il video l'ha definito "uno dei migliori posti in cui sia stata", ma non tutti i commentatori sono convinti, soprattutto in un momento in cui si sente sempre più parlare di sconvolgimenti climatici e alluvioni.

"Penso possa essere una tecnica per esercitarsi a rimanere calmi in una situazione stressante" ha ironizzato un utente. Un altro dice: "Ho imparato che non bisogna rimanere nell'acqua durante un temporale con tanto di fulmini, dunque questo scenario mette davvero ansia". E ancora: "Ho vissuto qualche uragano dal vivo, questa sala non farebbe sicuramente per me", "Sarebbe meglio una pioggerellina leggera senza tuoni e fulmini", "Ho l'ansia alle stelle".