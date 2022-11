Torna dove rubava da ragazzo e compra tutto: il gesto di Dwayne Johnson "The Rock"

The Rock rimedia ai "crimini" della sua infanzia. L'attore Dwayne Johnson, detto anche The Rock, ha raccontato sul suo profilo Instagram una visita speciale che ha fatto a un piccolo negozio in cui da adolescente rubava le merendine. Johnson ha spesso raccontato sui social le difficoltà avute da bambino, quando viveva in condizioni di povertà con i suoi genitori. Da adolescente ha trascorso alcuni anni alle Hawaii, di cui era originaria sua madre, e proprio in qul periodo è stato anche arrestato.

La storia delle merendine

Dwayne Johnson The Rock ha raccontato che a 14 anni non aveva soldi e per un anno, giorno dopo giorno, è andato a rubare delle barrette in un negozio delle Hawaii. Nel video postato, The Rock torna in quello stesso negozio: "Finalmente ho esorcizzato questo demone del cioccolato che mi stava dando il tormento da decenni - ha detto -Siamo stati sfrattati da casa alle Hawaii nel 1987 e dopo tutti questi anni, finalmente sono ritornato a casa per riparare al torto. Ero povero in canna e avevo l'abitudine di rubare una barretta di Snickers ogni giorno al 7Eleven quando avevo 14 anni, mentre andavo in palestra. Uno Snickers era il mio quotidiano antipasto per l'allenamento", racconta la star di Hollywood.

The Rock ha così rimediato, offrendo la spesa a tutti quelli che si trovavano nel negozio e pagando alla fine circa 300 dollari, proprio per gli snack che lui rubava in passato: "Era il minimo che potessi fare considerata tutta la roba che ho rubato qui - ha detto -. Non possiamo cambiare il passato né le cose stupide che potremmo aver fatto, ma di tanto in tanto possiamo aggiungere una graziosa nota di riscatto e forse lasciare che uno sconosciuto si faccia un grande sorriso".