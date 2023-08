The Rock regala una casa al lottatore rimasto senza soldi per aiutare la famiglia in Africa

Tanti muscoli e un cuore d'oro. Dwayne Johnson, più noto come "The Rock", ha dato prova della sua grande generosità aiutando in modo decisamente inaspettato un giovane lottatore, Themba Gorimbo, al verde perché ha sempre rinunciato alla ricchezza per inviare i guadagni alla famiglia in Zimbabwe. The Rock, un passato difficile messo alle spalle grazie al wrestling e al cinema, gli ha voluto regalare una casa. Il gesto della star di Hollywood è stato immortalato con video e foto, sui social The Rock spiega il perché del commovente gesto.

Themba Gorimbo ha 32 anni ed è nato nello Zimbabwe. Rimasto orfano da ragazzino ha avuto un'adolescenza difficile ed è anche finito in carcere, poi è diventato lottatore nei pesi welter e ha trascorso la maggior parte della sua carriera nell'EFC (Extreme Fighting Championship). Ha iniziato a vincere, ma la sua situazione economica non è migliorata perché Gorimbo ha inviato quasi tutto il denaro nel suo villaggio dello Zimbabwe permettendo alla sua gente di comprare un pozzo e avere acqua potabile sicura.

Impossibile per The Rock non ricordare quando lui stesso aveva solo pochi spiccioli sul conto e così ha comprato una casa al suo giovane amico. Sono entrati insieme e solo una volta dentro gli ha svelato il suo dono. "Avresti potuto prendere quei soldi e metterli su una macchina, su un appartamento, ma non l'hai fatto. Ti sei preso cura della tua gente, e questo dice esattamente chi sei, ed è per questo che sono volato fino in fondo. Solo per guardarti negli occhi e dirti che ti coprivo le spalle", ha detto. The Rock ha poi consegnato la chiave al lottatore spiegandogli che quella sarebbe stata la sua nuova casa: "Volevo guardarti negli occhi e volevo dirti bentornato a casa".

Incredulo, Gorimbo ha promesso di utilizzare i soldi che stava risparmiando per acquistare un'abitazione, per costruire un altro pozzo nella sua terra natale, lo Zimbabwe: "Mi hai ispirato a lavorare sodo. Diventerò un campione, fidati di me".