Bimba di due anni si perde nel bosco, la trovano che dorme abbracciata al cane

Si era smarrita durante un sentiero boscoso in Michigan, negli Stati Uniti, facendo vivere ai genitori ore di angoscia. Per fortuna, la piccola Thea Chase, è stata ritrovata sana e salva: la bimba di 5 anni, dopo aver camminato per cinque chilometri a piedi nudi insieme ai suoi due cani, si è addormentata su uno di loro, usandolo come se fosse un cuscino. Ed è proprio così i soccorritori l'hanno trovata, mentre dormiva abbracciata al suo amico a quattro zampe.

Come riportano i media statunitensi, a lanciare l'allarme mercoledì 20 settembre è stata la mamma della piccola, Brooke Chase. Lo zio avrebbe detto alla bimba di tornare in casa per mettersi le scarpe, ma poco dopo la donna si è accorta che non era rientrata e non era nei paraggi. La polizia ha fatto subito scattare le ricerche con i droni e squadre cinofile. Le operazioni sono iniziate intorno alle 20 nei pressi di Faithorn, una cittadina che si trova vicino al confine con il Wisconsin.

Dopo mezzanotte, a quattro ore dall'inizio delle ricerche, un amico di famiglia ha individuato due cani che erano con lei. Buddy, il più grande, ha iniziato ad abbaiare ed è corso incontro all'uomo, per poi portarlo dalla bambina. Poco distante si trovava la piccola Thea, abbracciata al cane più piccolo, Hartley, che dormiva beata, abbracciata all'animale. Mark Giannunzio, tenente della polizia del Michigan, la bimba sta bene ed è subito tornata a casa dai suoi familiari. La mamma ha confermato lo splendido lieto fine sui social: "È stato l'incubo che non avrei mai voluto vivere. Sono felice che la mia bambina sia al sicuro a casa con noi stasera, i nostri cani l'hanno tenuta al sicuro".

