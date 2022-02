Lavora per Uber: viene prenotata dal fidanzato che si presenta con un'altra

In genere chi sceglie di lavorare per Uber, dando sostanzialmente passaggi a pagamento, lo fa perché ha bisogno di un piccolo guadagno aggiuntivo rispetto al lavoro principale. Il servizio è sostanzialmente un'alternativa ai taxi: tramite un'app, i clienti possono richiedere una corsa, specificare dove sono, dove devono andare e quando, e infine farsi trasportare da un autista privato disponibile.

Una ragazza, postando la sua storia su TikTok, ha raccontato una singolare vicenda che l'ha portata a rompere con il suo fidanzato: Jen, che vive negli Stati Uniti, era rimasta a casa mentre il suo fidanzato era fuori per lavoro. Una sera ha deciso di guadagnare qualche soldo extra, dunque si è iscritta all'app di Uber registrandosi come autista. Arriva la prima chiamata, lei decide di accettare. Si presenta sul luogo dell'appuntamento e, sorpresa: l'uomo che doveva caricare era proprio il suo fidanzato. Con un'altra. "Sì è successo veramente hahaha" ha scritto Jen nella caption del post.

Centinaia di migliaia di visualizzazioni e di like per il video, con tantissimi commentatori che hanno chiesto alla ragazza di spiegare com'è andata: "La richiesta a Uber è arrivata dal cellulare della ragazza che era con lui - ha detto Jen - per questo non ho notato niente di strano".

Gli utenti di TikTok hanno cercato di consolare Jen come potevano: "Il destino ha deciso che era l'ora di mostrarti la verità", ma anche "L'universo ti ha fatto un favore, almeno te ne sei accorta".