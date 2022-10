Si dimentica di cambiare le preferenze di età su Tinder: 48enne si innamora di un 25enne

A volte dimenticarsi di specificare le preferenze sulle app di incontri può riservare belle sorprese: così una donna di 48 anni ha conosciuto per caso un 25enne su Tinder e i due si sono innamorati.

Rachel Caudele non era alla ricerca di un ragazzo giovane e ha poi ammesso di essersi dimenticata di impostare le sue preferenze riguardo all'età. Ma quando ha conosciuto il 25enne Alex Michael è stato amore 'a primo messaggio' e lei è partita dal Texas per conoscere il ragazzo di persona, a New York. I due, a quanto dicono, sono rimasti sbalorditi dal legame stretto che si è subito sviluppato: l'età, sostengono, è solo un numero e il fatto che tra i due ci siano 23 anni di differenza non li preoccupa.

Rachel lavora in una scuola e ha due figli di 23 e 19 anni, ma questo non ha scoraggiato la sua love story. "La nostra sintonia è stata perfetta da subito - dice al Mirror - ma non è solo questo. È come una sorta di energia. Sono in grado di capire immediatamente quello a cui sta pensando, e viceversa, è sorprendente".

Alex ha detto: "Mi sono subito reso conto che con Rachel era tutto diverso perché mi somiglia davvero tantissimo, è incredibile. Mettermi con lei è la decisione migliore che abbia mai preso".

Rachel aveva divorziato da poco, nel settembre 2020, quando ha deciso di iscriversi a una app di incontri: "Volevo provare qualcosa di diverso dal solito, stavo scoprendo ka mia libertà e me la volevo godere. Le mie amiche mi hanno suggerito Tinder. Ero molto scettica all'inizio, anche a causa dei messaggi che ricevevo. Molti mi chiedevano di inviare fotografie svestite e questo approccio non mi piaceva".

E poi Alex: "Lui ha iniziato a mandarmi messaggi, gli ho risposto. Abbiamo iniziato a chattare e poi è venuta fuori la questione dell'età. Quando mi ha detto che era così giovane ho subito pensato che fosse troppo, e che non ne sarebbe uscito nulla di buono. Ma lui ha continuato a corteggiarmi, gli piaceva parlare al telefono, abbiamo fatto tante conversazioni e scoperto di avere moltissimo in comune.

Quando Rachel ha preso l'aereo per recarsi a New York, dove Alex vive, lui si è fatto prestare l'auto dai suoi per portarla a cena ma poi è dovuto tornare indietro subito dopo il dessert, in quanto non aveva il permesso di stare fuori fino a tardi: "Siamo stati molto bene - racconta lui - ma poi ricordo di averla salutata dicendole 'buona vita' perché viveva in Texas, non pensavo che la storia avrebbe avuto sviluppi".

Invece, la coppia ha iniziato a fare viaggi insieme, a Miami, ad Austin, e nel dicembre 2020 si sono ufficialmente messi insieme. Alex, che costruisce e gestisce siti per case farmaceutiche, lavora in remoto e dunque ha raggiunto il Texas, dove Rachel vive, per abitare insieme.

Cinque mesi dopo, però, Rachel ha scoperto che Alex mandava messaggi ad altre donne sui social: "Non aveva mai avuto relazioni serie prima e dunque non aveva ancora capito che c'erano dei limiti, mi sono sentita tradita e mi si è spezzato il cuore - racconta Rachel -. Aveva problemi di ansia e le attenzioni delle donne lo facevano stare meglio. Volevo lasciarlo, ma non mi sono data per vinta".

Alex continua: "Ho sbagliato, sono cresciuto con molte insicurezze e non ho ricevuto molte attenzioni quando ero piccolo. Volevo riceverle da grande. Ma non ho mai avuto intenzione di tradire, volevo giusto attirare l'attenzione. Ho cancellato i miei account di Instagram e Facebook e ho lavorato duramente sulla relazione con Rachel per migliorarmi".

La coppia ha vissuto altri momenti difficili quando ha iniziato a condividere la propria relazione su TikTok ed è stata criticata per la differenza di età. Ma soprattutto il figlio maggiore di Rachel ha scoperto la sua relazione perché un amico gli ha inoltrato il video della madre e Alex su TikTok: "È stata dura all'inizio - ha detto la donna - ma adesso mio figlio rispetta la nostra stoira d'amore, vuole solo la nostra felicità".

La famiglia di Alex invece non approva ancora: "Pensano che sia troppo strano e che io voglia traviare il loro ragazzo, come se fossi una sorta di predatrice sessuale. Invece siamo solo una coppia come tante altre, con una differenza di età notevole".

Nel gennaio 2022, la coppia ha deciso di prendersi una pausa per poter 'respirare' e frequentare eventualmente anche altre persone, ma è durata solo due settimane: "A volte devi allontanarti per capire quello che vuoi veramente".