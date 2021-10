Toast "all'avocado spiaccicato" per 10 euro: la foto tristissima fa il giro del web

Vi avevamo già parlato del 'panino più triste del mondo', e questo non è da meno. Solo che questo toast - la cui foto è diventata virale sul web - è stato pagato ben 10 euro (8,50 sterline). Insomma, oltre al danno la beffa.

La foto, scattata a Londra è stata postata su Reddit da un utente deluso che commenta il prezzo eccessivo per queste due fette di pane tostato, neanche imburrato, e con un imbarazzante avocado 'spiaccicato' sopra in una sorta di esplosione che ha macchiato anche l'involucro di carta.

"Ho pagato 8,50 sterline per un 'avocado spiaccicato su un toast' nel cuore di Londra" ha scritto l'utente in questione, che voleva solo pranzare al volo, ma non si immaginava uno spettacolo così desolante quando gli è stato consegnato il pacchetto al take away.

Non c'è stato bisogno di scrivere altro per far trapelare il suo disorientamento, e il fiume di commenti e like ha parlato da solo. Tanti i commentatori divertiti che si sono lasciati andare all'ironia: "Spiaccicato? Quell'avocado sembra aver passato 11 round a lottare contro la furia di Mike Tyson", "Avocado? Per 8,50 sterline? Evita in futuro", "Nel cuore di Londra, chi può resistere a un tale scempio?", "Secondo me gli inservienti adesso stanno dicendo: 'Gli abbiamo fatto pagare 8,50 sterline per un toast veg, l'abbiamo fatto peggio che potevamp, e adesso ridiamo mentre lo mangia'".

Si sa, la vita a Londra può essere molto cara, e la questione è stata ampiamente dibattuta su Reddit: tra i commenti figura anche quello di un padre che dice che avrà bisogno della psicanalisi dopo aver pagato quattro porzioni di fish and chips - per lui e i suoi bambini - ben 54 sterline (63 euro circa) in un ristorante della capitale inglese.