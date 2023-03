Tommaso muore a 17 anni di meningite: i suoi organi salveranno cinque vite

Lutto a Comune di Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza, dove un ragazzo di soli 17 anni, Tommaso Fabris, è morto dopo essere stato colpito da una forma aggressiva di meningite. Il ragazzo si è spento ieri, martedì 28 febbraio, dopo essere stato ricoverato per meningite di tipo B all'ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa. I suoi organi salveranno la vita ad altre cinque persone: la famiglia ha infatti dato l'ok alla donazione.

Nel corso della notte scorsa hanno operato diverse equipe di chirurghi per procedere con le delicate operazioni di espianto dopo che i genitori dello studente del liceo scientifico da Ponte di Bassano avevano dato l'ok alla donazione in seguito alla dichiarazione di morte da parte dei medici avvenuta intorno alle 17 di ieri, nell'Usl 7 Pedemontana.

Luigi Pellanda, sindaco del Comune di Tezze sul Brenta ha voluto esprimere il proprio cordoglio attraverso una nota: "La situazione è apparsa subito gravissima e nonostante gli sforzi dei medici del pronto soccorso e della rianimazione, il quadro clinico di Tommaso era disperato per la nostra comunità si tratta di un lutto difficile anche solo da accettare, perché quando perde la vita un ragazzo di 17 anni si fa davvero fatica a prendere coscienza di una realtà così drammatica. Quando sono andato a salutare Tommaso in ospedale assieme ai famigliari e a tanti compagni di classe, ho visto negli occhi di tutti un dolore così profondo che ha lasciato in ognuno di noi un grande sconforto e un senso di ingiustizia".