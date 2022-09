Trova un topo nel pacchetto delle patatine: il video shock

Le patatine sono un ottimo (anche se non troppo salutare) spuntino per togliersi l'appetito magari mentre si sta prendendo un aperitivo, oppure mentre si è di fretta. Chi di noi non ha mai comprato il classico sacchetto di patatine, un po' per sfizio e un po' per fame, da sbocconcellare per la strada, oppure in classe quando scattava la ricreazione?

Ci sono ormai patatine di tutti i tipi e gusti, alcune nascondono anche una sorpresa all'interno: spesso piccoli gadget in involucri di plastica trasparente. Ma questa donna ha avuto proprio un brutto shock aprendo il suo sacchetto delle patatine e trovandoci dentro nientemeno che un topo morto.

Me salió una rataaaaa en las papas @ChipsBarcel



Es increíble pensé que esto era una broma, abrí la bolsa y al ver las papas la lancé al tapete de mi camioneta no lo puedo creer! pic.twitter.com/ybrHq6lZG5 — Esther De La Rosa (@estherdlrosa13) September 25, 2022

La donna, Esther De La Rosa, che vive in Messico, ha pubblicato il video su Twitter e TikTok scatenando il panico tra i commentatori: "Mi è uscito un topo dalle patatine. È incredibile ho pensato che fosse uno scherzo, come ho aperto il sacchetto l'ho lanciato sul tappetino dell'auto, non posso crederci!"

La donna ha taggato anche la marca delle patatine, nel suo post: e moltissimi commentatori hanno risposto sotto shock, dicendo che dopo aver visto quel video non riusciranno più a mangiare le patatine da un sacchetto in tranquillità.