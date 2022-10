Torna in Ucraina la rifugiata per cui un uomo aveva lasciato moglie e figli

Nuovo capitolo di quella che è diventata una vera e propria telenovelas che sta appassionando ormai da mesi i lettori dei tabloid britannici. Tornerà in Ucraina la giovane rifugiata per cui un uomo inglese aveva lasciato moglie e figli, per scappare con lei dopo averla conosciuta da solo 10 giorni. I due avevano iniziato una storia d'amore che però si è da poco conclusa con lui che l'ha accusata di bere troppo e di diventare violenta e oppressiva nei suoi confronti.

Il 30enne Tony Garnett ha detto a Sofiia Karkadym, di 22 anni, che non c'era alcuna possibilità per loro do tornare assieme e che lui voleva "andare avanti” con la sua vita. L'ex coppia ha parlato per la prima volta da quando la polizia ha arrestata dopo che durante una lite tra i due ha conficcato un coltello da cucina in un muro lo scorso fine settimana, atto che ha portato alla rottura definitiva dopo diversi litigi nel passato. "È un momento molto difficile per me, perché lo amo molto. Non riesco a lasciarlo andare così facilmente e mi sento persa qui, senza amici né famiglia. Gli ho detto che non berrò mai più e che potremmo vivere felici insieme se solo mi desse un'altra possibilità”, ha raccontato Sofiia al MailOnline, spiegando che ora ha deciso di tornare dalla sua famiglia in Ucraina nonostante la guerra non sia finita.

La giovane ha rivelato che un milionario con una casa a Londra l'ha trovata attraverso i social media e le ha offerto un posto dove vivere, dicendole che aveva una palestra che poteva usare. Ma lei ha rifiutato: "Non conosco quest'uomo. Sembra troppo strano. Dice di essere un milionario. Ma questo non significa nulla per me". Tony ha detto invece di aver "solo bisogno di un po' di tempo per me. Pensavo che avrei sposato Sofiia, ma ora anche questo è saltato. Ho bisogno di un po' di pace e di vedere le mie figlie se il tribunale toglierà l'ordine di non molestia contro di me che è stato concesso a Lorna", la sua vecchia compagna e madre dei suoi figli.

Lorna ha detto al Mailonline di aver chiesto ai suoi avvocati di chiedere al giudice del tribunale di famiglia, la prossima settimana, di revocare l'ordine in modo che lui possa vedere le sue bambine e portarle fuori. "È un ottimo padre. Ama i suoi figli. E anche se io non voglio tornare con lui, lui non vuole tornare con Sofiia e questo rende le cose molto più facili per tutti noi”, ha affermato la donna, aggiungendo poi riferendosi alla rifugiata ucraina: “Sarebbe meglio che tornasse dalla sua famiglia. Ha distrutto la mia".