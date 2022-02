Torturato per 12 ore dalla fidanzata: voleva i soldi per un'operazione alle labbra

Torturato e minacciato per 12 ore allo scopo di estorcergli una video confessione falsa che lo avrebbe incastrato con un’accusa tanto terribile quanto inventata, nel suo caso: abusi su una bambina. Mark Kennedy ha subìto un calvario da parte della sua fidanzata e di un suo complice. Tutto perché si era rifiutato di pagare alla donna un intervento al botox che le avrebbe consentito di aumentare il volume delle labbra. Mark avrebbe dovuto ricevere in eredità una cospicua somma di denaro. La notizia ha fatto gola alla sua fidanzata, la 33enne Sarah Davies, una guardia di sicurezza di Salford, Greater Manchester. La donna, madre di tre figli, gli avrebbe prima chiesto di pagarle il botox alle labbra e, al diniego di lui, avrebbe ordito un piano diabolico a dir poco.

Ha cominciato ad accusarlo di aver molestato la figlia di due anni. Un’accusa falsa e infondata, ma che – secondo il suo progetto – le avrebbe permesso di ottenere un risarcimento economico che ipotizzava l’uomo avrebbe pagato per evitare che quella terribile onta macchiasse la sua condotta. Cos’avrebbe reso più credibile questo piano? Si sarà domandata Sarah. Una confessione. E allora la donna ha chiesto aiuto ad un amico per la seconda parte del suo piano: sequestrare Mark e torturarlo per costringerlo a dichiarare falsamente davanti a una telecamera che aveva abusato della figlia di lei.

Per oltre 12 ore l’uomo ha subìto aggressioni violente: gli è stata versata dell’acqua bollente sulla testa, gli hanno spento delle sigarette sul braccio, è stato colpito alla testa con una sbarra di ferro. Poi è stato minacciato: gli hanno urlato che gli avrebbero tagliato la gola e che avrebbero seppellito il suo corpo nella brughiera. Tutto a meno che non avesse "confessato" di aver abusato della bambina. Non ottenendo nulla, si sono rivolti alla mamma della vittima chiedendole 10mila sterline. Alla fine Mark è riuscito a liberarsi ed è andato subito alla polizia raccontando tutto. La sua versione è stata suffragata dalle ferite infertegli e curate poi in ospedale. Il 40enne ha raccontato agli agenti di aver temuto per la sua vita. “Ero terrorizzato e ricordo che tremavo ogni volta che entravano nella stanza, continuavo a gridargli di fermarsi e lasciarmi andare.

Quando mi hanno messo un asciugamano in testa non sapevo cosa avrebbero fatto dopo. Pensavo mi avrebbero ucciso. Quando mi hanno versato dell'acqua bollente sulla testa è stata un'agonia. Tutto quello che potevo fare era pensare alla mia famiglia”. "Dopo quello che è successo – ha poi confessato - non mi sento più al sicuro e mi guardo costantemente alle spalle, non credo che mi riprenderò mai completamente da questa esperienza”. La sua fidanzata ha ammesso la sua colpevolezza ed è stata condannata a sei anni e quattro mesi. Il suo complice, negando ogni addebito, è stato condannato a nove anni. Durante la lettura della sentenza il giudice ha tenuto a precisare che le accuse di violenza nei confronti della bimba erano del tutto prive di fondamento.