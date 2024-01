Olimpia è "rinata" grazie a un cuore nuovo: festa in ospedale per i suoi 4 anni

Non solo macchinari e monitor, in ospedale accanto al letto di Olimpia ci sono due palloncini rosa: un quattro e un cuore. Lei, piccola paziente dell'ospedale Borgo Trento di Verona, ha festeggiato cosi il suo quarto compleanno. A dispetto del posto, è stata davvero una festa. Da pochi giorni Olimpia è rinata: ha un cuore nuovo che le permetterà di avere una vita normale. Olimpia in ospedale è da ben otto mesi. Il suo cuore era troppo malandato e la sola salvezza era il trapianto. Adesso, grazie all'estrema generosità di un'altra famiglia e all'intervento dei medici, Olimpia ha un futuro.

La piccola era affetta da una cardiomiopatia dilatativa grave, diagnosticata già in gravidanza. La donazione era la sola speranza ma era tutt'altro che facile, vista soprattutto la tenera età. Per mesi mamma e papà sono stati con lei in ospedale fino a che non è arrivato il cuore perfetto per la loro piccola. Sottoposta al delicato intervento il 28 dicembre, adesso sta bene e sta affrontando la fase post operatoria.

"Ce l'ha fatta. Olimpia ora ha un cuore nuovo. L'ha ricevuto dopo averlo atteso per 8 mesi, interminabili, ricoverata nella terapia intensiva Cardiotoracovascolare dell'ospedale Borgo Trento a Verona", scrive il presidente della Regione Veneto Luca Zaia sui social. "Otto mesi difficili per le sue condizioni di salute - una cardiomiopatia dilatativa grave diagnosticata già in gravidanza - che solo una donazione di organo poteva risolvere - prosegue Zaia -. Per permettere a Olimpia di continuare a vivere, altri genitori disperati hanno dovuto dire 'sì' alla donazione, compiendo il più generoso e sovrumano gesto nella tragedia della perdita di un figlio. L'operazione è durata dodici ore ed è stata eseguita dall'equipe coordinata dai professori Giovan Battista Luciani e Leonardo Gottin. A distanza di due settimane dal trapianto, Olimpia - nomen omen - sta lottando e reagendo bene, ed ha festeggiato in ospedale i suoi 4 anni. Tanti auguri piccola".

