Convocato in tribunale si presenta col trattore

Vendemmia, udienza in tribunale con il trattore (all’ufficio del Giudice di pace per essere precisi) e di nuovo vendemmia. È iniziata così la giornata di Francesco Bertossi, dell’azienda agricola Colle Villano di Faedis. “È la prima volta, in tanti anni di carriera in tribunale, che vedo un imputato arrivare in trattore” ci hanno confidato da viale XXIII Marzo 1848.

A spiegarci quanto accaduto è stato direttamente Bertossi. “Sono molto impegnato con la vendemmia in questi giorni e avevo inviato una richiesta per il rinvio, la settimana scorsa. Ho fatto tutto in fretta perché le piogge dell’ultimo periodo hanno fatto ritardare i lavori e la raccolta si è protratta. Lo spostamento dell’udienza non è stato concesso per mancanza dei tempi tecnici e così ho dovuto chiederlo verbalmente alla giudice Carla Milocco. Mi è stato accordato e ci rivedremo a novembre”.

Spostate più in avanti le questioni legali c'è una missione da compiere, che è quella di terminare il lavoro cominciato in vigna. "Giovedì, se tutto va bene, dovremmo aver finito".