Troppo botox: ora è identica a Jack Nicholson in "Shining"

La donna ha ammesso di essersi trasformata in 'Jack Nicholson' dopo una seduta casalinga in cui si è fatta iniettare botulino da un'amica dentista: "Avrebbe dovuto sapere tutto sui muscoli della faccia"

Oh no

Non è un segreto il fatto che molte persone vogliano nascondere i segni dell'età, e mantenere un aspetto giovanile per più tempo possibile. Di conseguenza aumentano i trattamenti di medicina estetica, anche senza ricorrere alla chirurgia, come botox e filler. Ma ci sono alcune cose che possono non andare per il verso giusto: problemi con i prodotti oppure, semplicemente, un loro eccessivo uso.

È il caso di Stephanie, la protagonista della nostra storia, che ha provato a farsi iniettare botox da un'amica in una sessione "casalinga" che però non ha dato i frutti sperati: la ragazza dopo sembrava decisamente Jack Nicholson in "Shining".

In un video condiviso su TikTok, la donna ha detto: "Dimmi che il tuo viso non sta bene con il botox senza dirmelo". E ha pubblicato due foto: una prima dell'intervento, e l'altra dopo, con i lineamenti alterati dal botulino e un'espressione decisamente inquietante.

D'accordo, Stephanie ha poi ammesso di aver esagerato con la posa, ma gli effetti (negativi) del botox sono chiaramente visibili sul suo viso. "Me lo ha fatto un'amica due anni fa - ha detto, come riportato dal Mirror - è la mia dentista e i dentisti dovrebbero sapere tutto dei muscoli del viso, dunque dovrebbero sapere dove iniettare e quanto prodotto, ma lei ne ha messo troppo".

Molti utenti hanno commentato dicendo che il problema non era il botox in sè, ma il modo in cui era stato iniettato dall'amica. "Quello è l'effetto Jack Nicholson - ha detto un commentatore - dico sempre al mio medico di assicurarsi che non accada con me". Il consiglio più prezioso che le hanno dato? "Vai da un professionista che lo sappia fare". Fortunatamente a quanto pare dopo questo "piccolo" incidente, con il passare del tempo, Stephanie ha ritrovato la sua solita espressione, ma la lezione le ha certamente insegnato che con queste cose non si scherza, e che per farsi iniettare botulino o altri trattamenti estetici ci vuole un professionista abilitato.