Trova anello da 40mila euro e lo restituisce: "Il karma mi premierà"

Cosa fareste se trovaste casualmente un anello da 40mila euro sepolto in spiaggia? La risposta forse non è così scontata, perché a molti verrebbe la tentazione di tenerselo: invece un uomo dotato di grande onestà e senso civico si è dato da fare finché non ha trovato la proprietaria e glielo ha restituito.

È successo in Florida: Joseph Cook, 37 anni, ha trovato l'anello di platino e diamanti mentre passeggiava sulla spiaggia di Hammock, usando il suo metal detector. Un filmato postato sui social riprende l'uomo mentre prende l'anello e grida: "Non è possibile, guarda questo ragazzaccio, questo è vero. Giuro che è il più grande diamante che io abbia mai trovato sulla spiaggia".

Dopo il ritrovamento, Joseph ha contattato immediatamente le gioiellerie in zona per cercare di ricostruire la storia dell'anello. I professionisti del settore, dopo averlo visto, hanno stimato il suo valore intorno ai 40mila euro. "All'inizio - ha spiegato l'uomo ai media - pensavo fosse solo bigiotteria. Poi quando l'ho tirato fuori dalla sabbia, ho visto che era vero, non potevo crederci".

Due settimane dopo, ha iniziato a ricevere alcune chiamate da un numero sconosciuto: inizialmente non ci ha pensato, poi ha realizzato che poteva essere il proprietario dell'anello e ha risposto. Era una coppia di Jacksonville che aveva smarrito proprio un anello simile: "Abbiamo fatto una videochiamata, la donna ha visto l'anello e ha detto che non poteva crederci, poi è scoppiata in lacrime". Così Joseph ha restituito l'anello alla proprietaria (non è dato sapere se ha chiesto o accettato un compenso).

Non è la prima volta che l'uomo restituisce oggetti di valore trovati sulla spiaggia, ma ha ammesso di non aver mai trovato in un colpo solo un gioiello così prezioso. "Ho ancora circa 30 anelli di cui non ho trovato il proprietario - spiega - ma quando riesco a trovarlo sono felice. È questione di karma: quando aiuti una persona, il bene fatto ti torna indietro in qualche modo".