Trova una lettera in bottiglia in mare, decide di rispondere al mittente

Quella che si sta raccontando non è la storia di un naufrago sbarcato su un'isola deserta, desideroso di chiedere aiuto e di entrare in contatto con il mondo civile. Parimenti, non è certo l'incipit di una travolgente storia d'amore come quella narrata nel romanzo "Le parole che non ti ho detto" (1998) di Nicholas Sparks, e che trae spunto dal medesimo particolare sistema di comunicazione.

Questa volta il mittente della lettera, poi rinvenuta sulla riva di una spiaggia, è una bambina di nome Timéo, undicenne originaria della Normandia che nello scorso mese di luglio ha trascorso le vacanze in Grecia con la famiglia.

Il ritrovamento è stato effettuato tra il tardo pomeriggio e la sera di venerdì scorso (18 agosto) dalla brindisina Noemi Leuzzi presso il lido Santa Lucia, sulla costa di Brindisi.

"Mi chiamo Timèo, ho 11 anni, sono in vacanza in Grecia, butto via questa bottiglia nel mare vicino Patrasso" si legge nella missiva scritta in francese e datata 16 luglio 2023.

Dopo il causale ritrovamento, Noemi ha deciso di contattare la giovane ragazza, grazie alle informazioni riportate nel documento, per comunicarle che il suo messaggio è arrivato presso le coste italiane ed è stato letto da qualcuno. È facile immaginare lo stupore che coinvolgerà la piccola una volta ricevuta l'inaspettata risposta. Una vicenda che assomiglia un po' a una piccola fiaba d'altri tempi.

A margine di questa storia c'è comunque da evidenziare che, per quanto (talvolta) alcuni gesti possano risultare poetici, gli oggetti gettati in mare rischiano seriamente di inquinare l'ambiente. Dunque, per comunicare o "fare qualcosa di originale" è sempre meglio procedere con i mezzi più "tradizionali".

