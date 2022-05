Mamma condivide trucco "geniale" per i bimbi che fanno i capricci nei negozi di giocattoli

Si sa, per un bimbo non c'è nulla di più attraente di un grande e scintillante negozio di giocattoli. Ovviamente, però, una volta dentro, è facile incappare nei capricci se non si esce con qualche gioco in mano. Ma non si possono fare regali ogni volta: oltre a essere economicamente dispendioso è ovviamente anche diseducativo.

Dunque come fare per evitare i capricci ogni volta che si passa vicino a un negozio di giocattoli? Una mamma ha condiviso sul web un nuovo trucco "magico" che con i suoi figli funziona alla perfezione. Kristina, di Belfair, Stati Uniti, ha confessato che - ogni volta che passa vicino a un negozio di giocattoli con sua figlia Emmie - finisce in tragedia: pianti disperati e urla per farsi comprare un nuovo giocattolo, nonché un'enorme quantità di tempo perso.

Come fare? Kristina dice che, per quanto riguarda la sua bambina, la soluzione è stata semplice e geniale: scattare una foto.

"Ovviamente - scrive la mamma su Facebook - tutti vorremmo avere bambini dolci e mai capricciosi, e soprattutto che non chiedono mai regali. Ma per me non è così. Dunque non giudicate, e se avete figli diversi potete anche non leggere più. Ma se avete figli come la mia, che vuole ogni cosa che vede nei negozi di giocattoli, questo è per voi".

Insomma, la soluzione è fermarsi un secondo, commentare il giocattolo, e poi proporre al figlio di scattargli una foto insieme al prodotto, dicendogli: "Così la mandiamo a Babbo Natale, e lui non si dimentica".

La reazione? "Magicamente Emmie sorride, dice 'cheese', chiede di vedere la foto, poi ripone il giocattolo sugli scaffali e viene via. È magia: niente pianti, niente capricci. Questo trucco mi ha sconvolto il mondo. Provate anche voi".