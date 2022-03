Si fa tatuare l'eyeliner: i risultati sono disastrosi (e ormai permanenti)

Per risparmiare tempo, essere sempre truccate e avere un make up che non si scioglie con l'acqua o le lacrime, si può ricorrere al tatuaggio. Ma per questa tipologia di trucco permanente ovviamente bisogna informarsi bene e scegliere con cura chi potrà realizzarlo, perché dura - se non per tutta la vita - per anni, e può condizionare molto l'espressione di una persona. Per questo in genere si opta per uno specialista con esperienza, un vero e proprio artista che può dare un contributo per realizzare un make up da vero professionista.

La tiktoker Abby ha condiviso un video in cui mostra il disastroso risultato del suo eyeliner tatuato: una riga separata dal bordo della palpebra, realizzata con mano tremolante, insomma uno sfacelo: "Oh mio Dio aiuto!" ha scritto lei.

"Pensavo che fosse una buona idea farmi tatuare l'eyeliner - scrive ancora nella caption del video - e questo è il risultato. Sì, è permanente. Mi sto preparando per farmelo rimuovere".

Il video di Abby ha collezionato migliaia di visualizzazioni e molta gente ha commentato dicendo di aver avuto esperienze simili.

"Ho fatto lo stesso otto anni fa - racconta una donna - e il trucco tatuato è ancora lì. Non è mai andato via, lo nascondo con altro make up".