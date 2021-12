Come mettere (e togliere) le luci sull'albero di Natale in modo facile: il trucco su TikTok

Arrivano le feste e, con loro, anche il momento di addobbare l'albero di Natale: palline, festoni, decorazioni varie, e poi arriva il temutissimo momento delle luci. Il momento di mettere (ma anche di togliere, alla fine) le luminarie sull'albero è forse il più temuto, con cavi che si impigliano, si annodano e si arrotolano ovunque, insomma un momento che può trasformare la gioia dei preparativi in un vero incubo.

Tamara Weatherbee, che sui social si definisce "solo una mamma che prova a sopravvivere" è conosciuta soprattutto per i trucchi e i consigli che condivide con il pubblico riguardo alla vita genitoriale.

Essere una mamma non è facile, appunto, e Tamara non ha tempo da perdere con le decorazioni natalizie che non vogliono saperne di stare al loro posto. Dunque la donna ha condiviso su TikTok un video che in breve tempo è diventato virale e che mostra come addobbare l'albero di Natale con le lucine senza diventare matti, un trucchetto che ha imparato l'anno scorso e che "mi ha cambiato la vita, e cambierà anche la vostra".

In pratica, bisogna iniziare dal fondo salendo verso l'alto a zig zag, e poi ripetere l'operazione con un altro set di luci, partendo questa volta dall'alto verso il basso.

Il video è stato commentato da utenti che, a loro volta, hanno svelato i loro trucchi: "Io ho l'albero su una base rotante", oppure "Ho messo le luci tenendole già accese per vedere subito il risultato"