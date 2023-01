Raccoglie migliaia di euro per "volare" sulla casa del Grande Fratello, poi sparisce

Clamorosa truffa fuori dalla casa del Grande Fratello Vip: una ragazza avrebbe organizzato una raccolta fondi per far volare uno striscione aereo indirizzato ad Oriana Marzoli e a Daniele Dal Moro, ma si sarebbe dileguata. Infatti del tanto decantato aereo non vi sarebbe mai stata traccia e - secondo quanto si apprende - dopo aver accampato varie scuse col passare delle ore è emersa una possibile truffa ai danni di fan che avrebbero sborsato migliaia di euro.

Se infatti la società specializzata in questo servizio, un po’ di tempo fa, aveva riferito che servono dagli 800 ai 1200 euro per far passare un aereo sulla casa di Cinecittà, pare che la "refurtiva" sia di diverse migliaia di euro.

E non sarebbe la prima volta: se già nelle ultime edizioni del reality show c’è chi ha sborsato centinaia di euro per i propri fan. Fatto sta che a quanto si apprende dal chiacchiericcio social dell'esercito di aerei che avrebbero dovuto sorvolare la casa non ve ne sarebbe traccia. Un utente però ha assicurato di aver appena parlato con l’azienda che si occupa dei voli che avrebbe ridimensionato la situazione: i soldi non depositati sarebbero relativi a “soli” due aerei e potrebbero anche partire delle denunce.