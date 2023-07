Matrimonio con truffa: si sposa 15 volte e scompare con i soldi delle mogli

Il meccanismo era collaudato: creava un profilo su un sito di incontri, conosceva una donna e instaurava una relazione, la sposava e poi tentava di impossessarsi dei suoi soldi. Così per 15 volte. È stato arrestato nella città indiana di Mysore un uomo accusato di essere un truffatore seriale. La vicenda è riportata da diverse testate locali come The Indian Express.

Lo "sposo seriale" è un 35enne di Bangalore, che nei suoi plurimi matrimoni avrebbe avuto 4 figli. Alcune volte avrebbe finto di essere un ingegnere, altre un medico. In realtà dopo la scuola media non ha proseguito gli studi.

Le indagini sono scattate dopo la denuncia dell'ultima moglie, sposata all'inizio del 2023. Secondo quanto raccontato, l'uomo, che lei credeva medico, ha iniziato a chiederle in modo pressante soldi per creare un ambulatorio. Ricevendo un secco "No", è sparito ma allo stesso tempo sono scomparsi anche gioielli e contanti. Secondo gli inquirenti, le vittime del truffatore sono quasi tutte professioniste, sulla trentina; donne economicamente indipendenti che hanno ammesso di non avere denunciato per l'imbarazzo e la vergogna.

