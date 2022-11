Beve troppo e sparisce in Thailandia, ritrovato nudo in spiaggia 2 giorni dopo

Era andato in Thailandia per un matrimonio, ma era anche il suo 30esimo compleanno. Così un turista britannico, in attesa della celebrazione, aveva organizzato una sua festa con gli amici, ma aveva bevuto un po' troppo (a dir poco), al punto tale che a un certo punto è sparito ed è stato ritrovato solo due giorni dopo nudo su una spiaggia, dopo che dei pescatori locali lo avevano salvato mentre nuotava senza vestiti e rischiava di affogare.

L'uomo di Epsom, in Inghilterra, sarebbe rimasto per 48 ore a bere birra e a fumare marijuana, ora legale nel Paese. Poi gli abitanti dell'isola di Koph Samui, scioccati, lo hanno trovato che incespicava nudo sulla spiaggia cantando canzoni da stadio. Poi hanno visto che si tuffava in mare e poi si allontanava a nuoto dalla riva. Un pescatore ha cercato di aiutare il britannico, che però per tutta risposta lo ha aggredito e lo ha trascinato con sé a mare. A quel punto sono intervenuti i poliziotti che lo hanno trascinato a riva, ma lui è rimasto nudo sulla spiaggia a protestare, dicendo che voleva meditare. Gli agenti lo hanno infine portato alla stazione locale dove è stato sottoposto a un test antidroga, che ha dato esito negativo. Il britannico è stato multato per atti osceni in luogo pubblico, ma potrà tornare nel Regno Unito al termine della sua vacanza.

Anche il pescatore che ha salvato l'uomo ha dichiarato che non sporgerà denuncia per la presunta aggressione. "Ho visto il turista in mare che lottava per rimanere a galla e ho temuto che potesse annegare. Ho cercato di aiutarlo a salire sulla mia barca ma era aggressivo. Non voglio che venga punito. Sono sollevato dal fatto che ora sia al sicuro. Forse aveva bevuto troppo e il clima era troppo caldo per lui, quindi si è comportato in modo un po' folle, ma credo che sia una brava persona", ha detto. L'incidente ha creato un parallelo umoristico con "Una notte da leoni" (The Hangover), film comico che nella seconda puntata della saga raccontava proprio la mega sbronza di gruppo di amici che si recano in Thailandia per il matrimonio di uno di loro.