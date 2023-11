Lei uccide un cervo, lui le chiede di sposarlo e posano accanto alla carcassa

Una proposta di matrimonio surreale. Un uomo si è reso protagonista di una strana vicenda nei boschi del Nebraska. Dopo che la sua ragazza ha sparato e ucciso un grosso esemplare di cervo, lui ha subito pensato che fosse il momento adatto per chiederle di sposarlo. E così, i due hanno ben pensato di immortalare il momento scattandosi una foto "professionale" insieme alla carcassa.

L'idea di una proposta di matrimonio durante una battuta di caccia

Mentre la coppia si è messa in posa, dunque, il fidanzato Cole Bures si è inginocchiato per chiedere alla sua ragazza Samantha Camenzind di sposarlo: "Era perfetto, ma ancora non me lo aspettavo", ha detto lei all'Omaha World-Herald. "È qualcosa che entrambi amiamo fare. Non poteva andare diversamente".

I due si frequentano da tre anni e sono legati dal loro amore per la caccia. Entrambi provengono da famiglie che cacciano e mangiano tutto ciò che uccidono. "Ero emozionato quanto lei quando ha ricevuto l'anello", ha detto Bures. Proprio lui ha, dopo che la fidanzata ha ucciso il cervo, ha suggerito di chiamare un fotografo professionista per immortalare il grande momento. Mentre venivano scattate le foto, si è inginocchiato e le ha posto la fatidica domanda.

Bures aveva avuto l'idea da un amico che aveva fatto una proposta in condizioni simili durante una battuta di caccia in Alaska."Non so se fossero più scioccati dal fatto che fossimo promessi sposi o dalle dimensioni del cervo", ha detto Camenzind dei suoi cari quando hanno visto le foto. La proposta è stata accettata, ora mancano le nozze e la coppia deve ancora scegliere la data del matrimonio. Di sicuro non sarà durante la stagione di caccia.

Continua a leggere su Today.it...