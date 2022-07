Uccide un uomo e mangia la sua carne

Spacciava carne umana per carne di canguro. L’espediente di marketing è però costato il carcere a un cittadino russo, Vladimir Nikolayevich Nikolayev, conosciuto nell'Est Europa con il nome di Vladimir il cannibale. L’uomo è stato condannato per omicidio. E quello che ha raccontato sembra la trama di un film horror.

Vladimir il cannibale ha dichiarato non solo di aver ucciso due uomini e di averne mangiato la carne, ma di averla anche venduta. “Ho fatto mangiare carne umana a un amico, gli ho detto che era canguro, l'ha portata a casa e la moglie ha macinato tutto e l'hanno mangiata insieme ai figli. Non sapevano cosa fosse”, ha raccontato l’uomo 63enne, condannato nel 1997 per due omicidi. È stato condannato a morte ma è stato commutato in ergastolo dopo che la Russia ha abolito la pena di morte nel 1999: ora vive i suoi ultimi gironi nel carcere di massima sicurezza in Russia, al confine con il Kazakistan.

Nel corso di un documentario a lui dedicato, realizzato dalla National Geographic e intitolato "Dentro la prigione più dura della Russia", Nikolayev ha raccontato la sua prima esperienza di cannibalismo. “Stavo tornando a casa da una festa un po' ubriaco. E vicino alla porta del mio edificio ho incontrato un altro ragazzo, anche lui ubriaco, Abbiamo iniziato a litigare. Lui mi ha colpito, e io l'ho colpito, e ho scoperto che era morto”, ha raccontato l’uomo che poi ha aggiunto di non aver mai pensato prima di allora di mangiare carne umana, ma per liberarsi del corpo ha portato l'uomo in casa e lo ha smembrato: solo a quel punto ha deciso di assaggiarne la carne.

Il timore di essere scoperto dalle autorità ha spinto l’uomo a cucinare la carne umana secondo varie ricette. E nel tentativo di disfarsi del corpo ha veduto ad amici e conoscenti pezzi di carne umana, scambiandola per carne di canguro e ha lasciato che la mangiassero. L’uomo è stato scoperto quando un amico-acquirente ha notato uno strano sapore della carne, tanto da farla analizzare e scoprire che si trattava di carne umana.